Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за организацию адресной помощи семьям участников специальной военной операции (СВО).

Источник: Life.ru

Губернатор сообщил, что в регионе создана система, при которой соцработники посещают квартиры родственников военнослужащих, поддерживая прямой контакт и избавляя близких от необходимости обращаться в учреждения. Российский лидер отметил, что подход соответствует требованиям, и поблагодарил за проделанную работу.

Кроме того, Никитин рассказал о мерах по реабилитации бойцов спецоперации, а также о реализации программы «Герои Нижегородской области».

А ранее Путин пообещал восстановить все объекты в Курской, Брянской и Белгородской областях, пострадавшие в ходе специальной военной операции. Он уточнил, что речь идёт как о крупных предприятиях, так и о малом и среднем бизнесе. Российский лидер подчеркнул, что Курская область и другие приграничные регионы получат внимание и поддержку.