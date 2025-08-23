Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям участников СВО

А ранее Путин пообещал восстановить все объекты в Курской, Брянской и Белгородской областях, пострадавшие в ходе специальной военной операции. Он уточнил, что речь идёт как о крупных предприятиях, так и о малом и среднем бизнесе. Российский лидер подчеркнул, что Курская область и другие приграничные регионы получат внимание и поддержку.