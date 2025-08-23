Путин: Россия и США обсуждают совместную работу в Арктике и на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил о возможности масштабного сотрудничества с США в Арктическом регионе, в том числе и на Аляске. Такое заявление сделал президент РФ во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
По словам российского лидера, уникальные технологии, которыми обладает Россия для разработки арктических месторождений, представляют значительный интерес для зарубежных партнеров, включая Соединенные Штаты. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день аналогичными компетенциями не обладает никто в мире.
В качестве примера успешного международного партнерства Путин привел компанию «Новатэк», которая реализует проекты по сжижению природного газа в Арктике совместно с европейскими и азиатскими компаниями. Теперь аналогичное взаимодействие может быть распространено и на американских партнеров, передает РИА Новости.
22 августа Путин заявил, что отношения России и Соединенных Штатов Америки находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.