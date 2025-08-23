Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия и США обсуждают совместную работу в Арктике и на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил о возможности масштабного сотрудничества с США в Арктическом регионе, в том числе и на Аляске. Такое заявление сделал президент РФ во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности масштабного сотрудничества с США в Арктическом регионе, в том числе и на Аляске. Такое заявление сделал президент РФ во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

По словам российского лидера, уникальные технологии, которыми обладает Россия для разработки арктических месторождений, представляют значительный интерес для зарубежных партнеров, включая Соединенные Штаты. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день аналогичными компетенциями не обладает никто в мире.

В качестве примера успешного международного партнерства Путин привел компанию «Новатэк», которая реализует проекты по сжижению природного газа в Арктике совместно с европейскими и азиатскими компаниями. Теперь аналогичное взаимодействие может быть распространено и на американских партнеров, передает РИА Новости.

22 августа Путин заявил, что отношения России и Соединенных Штатов Америки находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше