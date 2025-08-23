Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Украина приступит к массовому выпуску ракет «‎Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Военные эксперты считают, что сбить их смогут С-400, С-350 Витязь и Панцирь. А ранее украинцы подняли шумиху после поста российских военкоров о месте расположения завода. Это место удалось вычислить благодаря рекламным роликам с завода. Украинцы возмущены, что пиар поставил под удар национальные интересы и создал условия для удара по производственной инфраструктуре.