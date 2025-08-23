Ричмонд
Массовое производство ракет «Фламинго» позволит Киеву ударить вглубь России

Массовое производство дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») компанией Fire Point может существенно расширить возможности Вооружённых сил Украины. По прогнозу американского обозревателя Джозефа Тревитика издания TWZ, ежедневный выпуск ракет в количестве семи штук позволит накапливать значительный запас для ударов вглубь России.

Источник: Life.ru

«Помимо заявленной дальности и размера боеголовки, достоверная информация о возможностях “Фламинго” остаётся ограниченной. Ракета оснащена одним реактивным двигателем и запускается с помощью ракетного ускорителя по рельсовому пути, установленному на двухосном прицепе», — отмечается в материале.

По мнению Тревитика, если Fire Point увеличит производство, Украина получит новый инструмент для поражения ключевых объектов России. Возможна также кооперация с зарубежными партнёрами для расширения объёмов выпуска.

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Украина приступит к массовому выпуску ракет «‎Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Военные эксперты считают, что сбить их смогут С-400, С-350 Витязь и Панцирь. А ранее украинцы подняли шумиху после поста российских военкоров о месте расположения завода. Это место удалось вычислить благодаря рекламным роликам с завода. Украинцы возмущены, что пиар поставил под удар национальные интересы и создал условия для удара по производственной инфраструктуре.