«Помимо заявленной дальности и размера боеголовки, достоверная информация о возможностях “Фламинго” остаётся ограниченной. Ракета оснащена одним реактивным двигателем и запускается с помощью ракетного ускорителя по рельсовому пути, установленному на двухосном прицепе», — отмечается в материале.
По мнению Тревитика, если Fire Point увеличит производство, Украина получит новый инструмент для поражения ключевых объектов России. Возможна также кооперация с зарубежными партнёрами для расширения объёмов выпуска.
Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Украина приступит к массовому выпуску ракет «Фламинго», способных нести тонну взрывчатки на 3000 км. Военные эксперты считают, что сбить их смогут С-400, С-350 Витязь и Панцирь. А ранее украинцы подняли шумиху после поста российских военкоров о месте расположения завода. Это место удалось вычислить благодаря рекламным роликам с завода. Украинцы возмущены, что пиар поставил под удар национальные интересы и создал условия для удара по производственной инфраструктуре.