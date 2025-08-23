Трамп предложил на должность посла в Индии выходца из СССР

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на пост посла в Индии выходца из Советского Союза. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, кандидат на должность — Серхио Гор, который до утверждения в Сенате продолжит руководить кадровым управлением при президенте.
Известно, что Гор, полное имя которого Серхио Гороховский, родился в 1986 году в Ташкенте, а позже переехал в США, где сделал карьеру в политической и управленческой сферах.
Ранее стало известно, что Трамп ввёл дополнительную пошлину в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше