Трамп предложил на должность посла в Индии выходца из СССР

Кандидат на должность — Серхио Гор, который родился в 1986 году в Ташкенте.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на пост посла в Индии выходца из Советского Союза. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, кандидат на должность — Серхио Гор, который до утверждения в Сенате продолжит руководить кадровым управлением при президенте.

Известно, что Гор, полное имя которого Серхио Гороховский, родился в 1986 году в Ташкенте, а позже переехал в США, где сделал карьеру в политической и управленческой сферах.

Ранее стало известно, что Трамп ввёл дополнительную пошлину в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти.

