На одном из ключевых направлений ВСУ оказались в плачевном положении

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы оказывают давление на противника с северо-востока, юго-востока и юго-запада от населенного пункта, что вынуждает украинское командование экстренно распределять ограниченные резервы между несколькими угрожаемыми участками.