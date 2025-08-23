Вооруженные силы Украины оказались в критическом положении в районе Константиновки Донецкой Народной Республики из-за активного наступления российских подразделений одновременно с трех направлений.
Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы оказывают давление на противника с северо-востока, юго-востока и юго-запада от населенного пункта, что вынуждает украинское командование экстренно распределять ограниченные резервы между несколькими угрожаемыми участками.
Несмотря на сохранение путей снабжения у группировки ВСУ, российские военнослужащие целенаправленно уничтожают логистические маршруты противника, систематически ухудшая возможности украинской стороны по обеспечению своих подразделений.
