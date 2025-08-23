Попова: в РФ растет число случаев заражения «Стратусом»

В России фиксируется рост числа случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» — на данный момент зарегистрировано 384 инфицированных. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС отметила, что этот геновариант по клиническим проявлениям не отличается от предыдущих форм вируса.
По её словам, «Стратус» проявляется лёгким течением болезни, но обладает повышенной контагиозностью, что делает его более заразным. Попова подчеркнула, что такая ситуация характерна для новых штаммов коронавируса: с каждым вариантом вирус адаптируется, приобретая особенности, которые способствуют его распространению.
Тем не менее глава Роспотребнадзора отметила, что последствия инфекции могут быть различными для разных людей. Поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики и внимательно относиться к своему здоровью.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала об особенностях штамма коронавируса «Стратус».