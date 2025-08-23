Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым ядерную тематику

Отмечалось, что её действие завершится 18 октября 2025 года. При этом иранская сторона указала, что вопрос возможного продления находится в компетенции членов Совета Безопасности. Также стороны затронули перспективы дальнейших переговоров по ядерной теме и договорились продолжать консультации на разных уровнях.