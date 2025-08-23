Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым ядерную тематику

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры, в ходе которых обсудили развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы и взаимодействие Тегерана с МАГАТЭ.
Особое внимание было уделено позиции Германии, Великобритании и Франции на фоне приближения окончания срока действия резолюции 2231 Совбеза ООН, закрепившей ядерное соглашение 2015 года.
Отмечалось, что её действие завершится 18 октября 2025 года. При этом иранская сторона указала, что вопрос возможного продления находится в компетенции членов Совета Безопасности. Также стороны затронули перспективы дальнейших переговоров по ядерной теме и договорились продолжать консультации на разных уровнях.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил отсутствие ограничений в потенциальных областях сотрудничества между Минском и Тегераном.