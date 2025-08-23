В Италии заявили, что Трамп развеял миф о весе Евросоюза в мировой геополитике

Иллюзия о весе Европейского союза в мировой геополитике и торговле развеялась с возвращением в Белый дом президента США Дональда Трампа. Так считает бывший премьер-министр Италии Марио Драги.
«Много лет ЕС верил, что экономическое измерение с его 450 млн потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась», — приводит слова Драги итальянская газета Corriere della Sera.
Драги отметил, что точкой невозврата стал приход к власти в США Дональда Трампа. После этого Брюсселю пришлось смириться с пошлинами, введенными США, которые являются крупнейшим торговым партнером ЕС.
Также Драги посетовал на второстепенную роль Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского кризиса и наблюдательную роль в ходе нанесения ударов США по ядерным объектам Ирана.
