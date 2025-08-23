Трамп зол на лидеров стран Европы — Лукашенко

Лукашенко также добавил, что Трамп ошибается, не оказавшись от предвыборной риторики, а политики Европы не хотели видеть его президентом США. По мнению президента Белоруссии, в политике принято, что пришедший к власти должен все забыть. Он напомнил о покушении на Трампа, а также попытках посадить его в тюрьму.