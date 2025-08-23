Ричмонд
Трамп зол на лидеров стран Европы — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что президент США Дональд Трамп испытывает определенную степень недовольства в отношении европейских лидеров и осознает их реальную роль в геополитике, что определяет его соответствующее отношение к ним.

При этом, по его словам, лидеры европейских стран полностью заслужили такое отношение, так как проиграли в политической борьбе.

По оценкам Лукашенко, Трамп видит реальный уровень этих политиков, и его отношение к ним заметно отличается от поведения президента США в ходе встреч с лидером России Владимиром Путиным. Глава Белоруссии считает, что своим поведением европейские политики сами определили свою роль в глазах Трампа.

При этом Лукашенко отметил, что «это не очень правильно» — пригласить к себе домой политиков из Европы и так издевательски с ними разговаривать. «Пускай терпят», — сказал он.

Лукашенко также добавил, что Трамп ошибается, не оказавшись от предвыборной риторики, а политики Европы не хотели видеть его президентом США. По мнению президента Белоруссии, в политике принято, что пришедший к власти должен все забыть. Он напомнил о покушении на Трампа, а также попытках посадить его в тюрьму.

Напомним, что в понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. 15 августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. До этого Трамп общался по телефону с Лукашенко.

Читайте материал по теме: Трамп намекнул на приезд Путина в США на чемпионат мира.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

