Трамп: США приобрели 10-процентную долю в Intel

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна получила 10-процентную долю в корпорациис Intel.
По его словам, сделка была согласована с руководителем компании Лип-Бу Таном (Чэнь Лиу).
Американская сторона не понесла расходов на приобретение акций, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 11 млрд долларов.
Трамп подчеркнул, что это выгодное соглашение как для США, так и для самой корпорации, отметив стратегическое значение производства полупроводников и микрочипов для будущего американской экономики.
