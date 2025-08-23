Ричмонд
Трамп: США приобрели 10-процентную долю в Intel

Сделка была согласована с руководителем компании Лип-Бу Таном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна получила 10-процентную долю в корпорациис Intel.

По его словам, сделка была согласована с руководителем компании Лип-Бу Таном (Чэнь Лиу).

Американская сторона не понесла расходов на приобретение акций, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 11 млрд долларов.

Трамп подчеркнул, что это выгодное соглашение как для США, так и для самой корпорации, отметив стратегическое значение производства полупроводников и микрочипов для будущего американской экономики.

