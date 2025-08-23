Ричмонд
DB: на правой руке Трампа снова заметили синяк, покрытый косметикой

Во время медицинского обследования у президента выявили хроническую венозную недостаточность.

Источник: Аргументы и факты

На правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, скрытый плотным слоем тонального крема, сообщает издание Daily Beast.

По данным издания, ещё с января, после вступления в должность, Трамп не раз пользовался косметикой, чтобы замаскировать повреждение. В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что во время медицинского обследования у президента выявили хроническую венозную недостаточность.

Журналисты отметили, что в пятницу, когда Трамп покидал Белый дом, слой косметики на его руке был особенно заметен, что вызвало новые обсуждения его состояния здоровья. В тот же день глава Белого дома посетил образовательный музей People s House неподалёку от резиденции, где при ярком свете на коже руки были отчётливо видны следы тонального средства.

Во время последующего выступления в Белом доме президент большую часть времени держал руки сложенными на столе, прикрывая правую ладонь левой.

Ранее племянница президента США Дональда Трампа, Мэри Трамп, заявила, что у ее дяди наблюдается «умственный упадок», его состояние ухудшается каждый день.

