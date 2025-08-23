DB: на правой руке Трампа снова заметили синяк, покрытый косметикой

На правой руке президента США Дональда Трампа вновь заметили синяк, скрытый плотным слоем тонального крема, сообщает издание Daily Beast.
По данным издания, ещё с января, после вступления в должность, Трамп не раз пользовался косметикой, чтобы замаскировать повреждение. В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что во время медицинского обследования у президента выявили хроническую венозную недостаточность.
Журналисты отметили, что в пятницу, когда Трамп покидал Белый дом, слой косметики на его руке был особенно заметен, что вызвало новые обсуждения его состояния здоровья. В тот же день глава Белого дома посетил образовательный музей People s House неподалёку от резиденции, где при ярком свете на коже руки были отчётливо видны следы тонального средства.
Во время последующего выступления в Белом доме президент большую часть времени держал руки сложенными на столе, прикрывая правую ладонь левой.
Ранее племянница президента США Дональда Трампа, Мэри Трамп, заявила, что у ее дяди наблюдается «умственный упадок», его состояние ухудшается каждый день.