Путин назвал преимущество российских атомных подлодок

«Здесь секретного ничего нет, я вам скажу. Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льдом Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество», — сказал Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли (цитата по сайту Кремля).