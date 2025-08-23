Москва
Стало известно о продвижении ВС РФ у важного города в Харьковской области

Российские военные выбили солдат ВСУ почти со всех восточных рубежей у населенного пункта Соболевка. Он находится на западе от города Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.

«Касаемо Соболевки: наши военнослужащие заняли практически все восточные рубежи от данного населенного пункта», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что ВС РФ смогли закрепиться и в лесистой местности. Это как раз и произошло в связи с тем, что украинские военные были выбиты со своих позиций.

Марочко добавил, что сейчас у села идут активные бои. Российские военные развивают успех.

Ранее Марочко сообщил о тяжелых боях на окраине крупного города в ДНР.

