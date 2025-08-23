«Работать вместе»: Владимир Путин сделал заявление о сотрудничестве США и России

«Мы обсуждаем, кстати говоря, и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», — сказал российский лидер во время встречи с представителями атомной отрасли в Сарове, городе российских ядерщиков. Материалы встречи публикует официальный сайт Кремля, они доступны здесь.