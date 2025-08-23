«Работать вместе»: Владимир Путин сделал заявление о сотрудничестве США и России

Россия нацелена на сотрудничество с Соединёнными Штатами как в Арктике, так и на Аляске. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы обсуждаем, кстати говоря, и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», — сказал российский лидер во время встречи с представителями атомной отрасли в Сарове, городе российских ядерщиков. Материалы встречи публикует официальный сайт Кремля, они доступны здесь.
Президент добавил, что Москва предполагает полное восстановление отношений с Вашингтоном и подчеркнул, что успех в этом во многом зависит от позиции западных партнёров.
Также Путин рассказал, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске прошла успешно. Об этом заявил президент России. По его словам, эти переговоры дают надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков высказался о сотрудничестве РФ и США. По его словам, сотрудничество двух страх обладает огромным, но пока незадействованным потенциалом.
Напомним, президент Путин ранее называл очень хорошими перспективы в области экономического взаимодействия между Россией и Соединёнными Штатами, указав, то американский бизнес сигнализирует о своем желании и стремлении вернуться на российский рынок. Россия будет только приветствовать это, подчеркнул Путин.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев также выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты могут быть отличными партнерами в экономической и инвестиционной сфере.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также выразил надежду на укрепление партнерства между Москвой и Вашингтоном, поскольку их внешнеполитические цели во многом совпадают.
Напомним, в редакции «Комсомольской правды» при поддержке Фонда Росконгресс и партнерстве Университеты РФ прошло заседание дискуссионного клуба Vostok, на котором обсуждалось, какими будут перспективы экономических взаимоотношений России и Соединённых Штатов.