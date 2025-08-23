«Мирный план Трампа начинает показывать признаки провала. России это даёт ценное время. Для Украины это может иметь катастрофические последствия», — говорится в материале. Издание выделяет два ключевых слабых места украинской армии: острую нехватку личного состава и усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре.
Ранее Дональд Трамп пообещал за две недели определить виновных в застопорившихся мирных переговорах между Россией и Незалежной. Он также объявил, что через 14 дней может принять решение о введении санкций и пошлин или не предпринять вообще никаких действий по ситуации на Украине.