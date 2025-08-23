В Великобритании заявили о серьёзной угрозе для Украины

Ранее Дональд Трамп пообещал за две недели определить виновных в застопорившихся мирных переговорах между Россией и Незалежной. Он также объявил, что через 14 дней может принять решение о введении санкций и пошлин или не предпринять вообще никаких действий по ситуации на Украине.