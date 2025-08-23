Ричмонд
В Великобритании заявили о серьёзной угрозе для Украины

Украина может столкнуться с серьёзными последствиями, если мирная повестка президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта обернётся крахом. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Источник: Life.ru

«Мирный план Трампа начинает показывать признаки провала. России это даёт ценное время. Для Украины это может иметь катастрофические последствия», — говорится в материале. Издание выделяет два ключевых слабых места украинской армии: острую нехватку личного состава и усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре.

Ранее Дональд Трамп пообещал за две недели определить виновных в застопорившихся мирных переговорах между Россией и Незалежной. Он также объявил, что через 14 дней может принять решение о введении санкций и пошлин или не предпринять вообще никаких действий по ситуации на Украине.

