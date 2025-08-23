«С ума сойти!»: Путин удивился званию задавшей ему вопрос о Севморпути девушки

Девушка, задавшая президенту России Владимиру Путину вопрос о важности Северного морского пути, вызвала его удивление, когда назвала своё звание и должность. Это произошло во время встречи президента с молодыми представителями атомной отрасли в Сарове, городе российских ядерщиков. Материалы встречи публикует официальный сайт Кремля, они доступны здесь.
Оказалось, что молодая участница встречи с президентом работает вторым помощником капитана на ледокольном флоте.
«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — высказал удивление Путин и пожелал собеседнице успехов.
Также во время встречи в Сарове президент России Владимир Путин заявил о готовности страны преодолеть любые вызовы.
Кроме того, Владимир Путин сделал заявление о сотрудничестве США и России и рассказал о лидерстве России в области термоядерного синтеза.