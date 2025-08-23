«С ума сойти!»: Путин удивился званию задавшей ему вопрос о Севморпути девушки

Девушка, задавшая президенту России Владимиру Путину вопрос о важности Северного морского пути, вызвала его удивление, когда назвала своё звание и должность. Это произошло во время встречи президента с молодыми представителями атомной отрасли в Сарове, городе российских ядерщиков. Материалы встречи публикует официальный сайт Кремля, они доступны здесь.