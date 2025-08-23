Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет российской армии уничтожил солдат ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Экипаж вертолета Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве рассказали, что экипаж армейской авиации на вертолет нанес удар по живой силе противника в лесистой местности. Удар был выполнен авиационными ракетами по разведывательным целям противника.

После нанесения удара экипаж выполнил противоракетных маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

В Минобороны добавили, что личный состав ВСУ в ходе операции был успешно уничтожен.

Ранее сообщалось о продвижении ВС РФ у важного города в Харьковской области.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.