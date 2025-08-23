Вертолет российской армии уничтожил солдат ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве рассказали, что экипаж армейской авиации на вертолет нанес удар по живой силе противника в лесистой местности. Удар был выполнен авиационными ракетами по разведывательным целям противника.
После нанесения удара экипаж выполнил противоракетных маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
В Минобороны добавили, что личный состав ВСУ в ходе операции был успешно уничтожен.
Ранее сообщалось о продвижении ВС РФ у важного города в Харьковской области.
