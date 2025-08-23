Колесник: производство ракет ВСУ «Фламинго» будет обнаружено и уничтожено

«Кто будет терпеть создание ракет, которые могут в любой момент обрушиться на нашу страну. Никто этого терпеть не будет. Самое главное — это обеспечить безопасность нашего государства. Любое такое подобное производство будет найдено и уничтожено — 100 процентов. Особенно то производство, которое будет заниматься дальнобойными ракетами. Будет найдено и уничтожено», — сказал собеседник издания.