Колесник: производство ракет ВСУ «Фламинго» будет обнаружено и уничтожено

Ранее сообщалось, что накануне ночью ВС РФ нанесли комплексный удар по военной инфраструктуре ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Производство дальнобойных тяжелых ракет ВСУ «Фламинго» будет в любом случае обнаружено и уничтожено. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

«Кто будет терпеть создание ракет, которые могут в любой момент обрушиться на нашу страну. Никто этого терпеть не будет. Самое главное — это обеспечить безопасность нашего государства. Любое такое подобное производство будет найдено и уничтожено — 100 процентов. Особенно то производство, которое будет заниматься дальнобойными ракетами. Будет найдено и уничтожено», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что накануне ночью ВС РФ нанесли комплексный удар по военной инфраструктуре ВСУ. Целью были заглубленные в бункерах цеха британских НИОКР, занимающихся производством ракеты «Фламинго» британо-эмиратской компании Milanion Group. Официального подтверждения Минобороны России пока не было.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов назвал фейком появившееся на днях в Сети изображение ракеты «Фламинго», которая, по утверждению украинской стороны, способна преодолеть расстояние в 3000 км. По мнению собеседника aif.ru, ракета такой конструкции не сможет взлететь.