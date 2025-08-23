Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска удивился изобретательности россиян

Эррол Маск назвал россиян плодовитыми изобретателями.

Источник: Комсомольская правда

Российские изобретатели внесли значимый вклад в мировой технологический прогресс. Это отметил американский бизнесмен Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска.

«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — сказал Эррол Маск в интервью РИА Новости.

Бизнесмен подкрепил свой тезис примерами, упомянув одновременные успехи российских и западных изобретателей в области авиастроения и телефонии.

Ранее Эррол Маск заявил, что неправильное восприятие России на Западе можно назвать безумием.

Также он указал, что западные СМИ пытаются усложнить положение России, поскольку страна является серьезным конкурентом на международной арене.

Напомним, Эррол Маск восхитился президентом РФ Владимиром Путиным и выразил желание посетить новые регионы, в первую очередь речь идет о Донецке.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше