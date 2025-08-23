Российские изобретатели внесли значимый вклад в мировой технологический прогресс. Это отметил американский бизнесмен Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска.
«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — сказал Эррол Маск в интервью РИА Новости.
Бизнесмен подкрепил свой тезис примерами, упомянув одновременные успехи российских и западных изобретателей в области авиастроения и телефонии.
Ранее Эррол Маск заявил, что неправильное восприятие России на Западе можно назвать безумием.
Также он указал, что западные СМИ пытаются усложнить положение России, поскольку страна является серьезным конкурентом на международной арене.
Напомним, Эррол Маск восхитился президентом РФ Владимиром Путиным и выразил желание посетить новые регионы, в первую очередь речь идет о Донецке.