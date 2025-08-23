WSJ раскрыла причину внезапной отставки замминистра финансов США

Заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер был вынужден покинуть свой пост из-за идеологических разногласий с президентом Дональдом Трампом. Согласно расследованию The Wall Street Journal, американский лидер выражал недовольство как конфликтом Фолкендера с главой Службы внутренних доходов Билли Лонгом, так и финансовой политикой чиновника, которая напоминала подход бывшего министра финансов Стивена Мнучина.
Трамп ранее критиковал Мнучина за рекомендацию назначить Джерома Пауэлла главой ФРС во время своего первого президентского срока. Фолкендер, занимавший должность всего пять месяцев, подал в отставку 21 августа без публичного объяснения причин.
Однако источники издания сообщили, что примерно за месяц до этого Трамп начал выражать недовольство заместителем министра, в итоге потребовав от главы Минфина Скота Бессента отправить Фолкендера в административный отпуск с последующим увольнением.
