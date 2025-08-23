Франция вызвала посла Италии из-за критики вице-премьера в сторону Макрона

Франция в четверг вызвала посла Италии Эмануэлу Д’Алессандро после резких высказываний вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини в адрес президента Эммануэля Макрона, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.
Поводом стали слова итальянского политика, раскритиковавшего позицию Макрона по возможной отправке европейских войск на Украину.
Комментируя заявление французского лидера, Сальвини в резкой форме предложил Макрону «надеть каску и лично отправиться на Украину», если он поддерживает подобную инициативу. Эти слова вызвали недовольство официального Парижа и были расценены как подрыв доверительных отношений между двумя странами.
Во французском МИД подчеркнули, что подобные высказывания идут вразрез с атмосферой сотрудничества и историческими связями Франции и Италии. Там напомнили, что в последнее время страны демонстрировали заметное сближение позиций, в частности в вопросе совместной и «непоколебимой» поддержки Украины.
Ранее бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер поставил на место Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, намекнув на силу российских солдат.