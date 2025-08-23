Ричмонд
КНДР обвинила Сеул в провокации на границе

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заявили, что солдаты Южной Кореи произвели из пулемета более десяти предупредительных выстрелов.

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заявили, что солдаты Южной Кореи произвели из пулемета более десяти предупредительных выстрелов. Инцидент произошел в районе южной границы КНДР, передает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«19 августа военные подстрекатели войны армии РК совершили серьезную провокацию: сделали более десяти предупредительных выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 миллиметра против наших военнослужащих», — цитирует ЦТАК замначальника генштаба Корейской народной армии генерала-лейтенанта Ко Чон Чхора.

По его словам, военные КНДР вели строительство увековечения заграждений вблизи пограничной линии.

В Пхеньяне считают произошедшее «очень тревожным предзнаменованием». Это может привести ситуацию к «неконтролируемому состоянию».

Читайте также: В КНДР впервые показали кадры своих военных в боях в Курской области.

