Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России указал на особенности протестов в Сербии

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости заявил, что за якобы стихийными студенческими протестами в Сербии стоят определенные силы.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости заявил, что за якобы стихийными студенческими протестами в Сербии стоят определенные силы.

По его словам, на вопрос, стоят ли какие-то силы за студенческими протестами, можно ответить утвердительно, а руководство Сербии располагает соответствующими данными и доказательной базой.

Дипломат напомнил, что протесты начались после обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли люди. Первоначально требования протестующих касались расследования обстоятельств трагедии, но быстро появились признаки организованности.

Боцан-Харченко подчеркнул, что спонтанный характер протестов вызывает сомнения. По его мнению, организаторам нужно организовывать географию выступлений по всей стране, обеспечивать транспорт, питание и финансирование. Студенты самостоятельно не могли поддерживать протесты в течение 10 месяцев, считает он.

Дипломат указал, что по данным из открытых источников, за протестами стоят немецкие и британские фонды, специализирующиеся на поддержке «революционных движений». При этом он отметил, что США при нынешней администрации уменьшили внимание к региону, и сейчас протесты поддерживаются преимущественно европейскими структурами.

Читайте материал по теме: Вучич пообещал жестко отреагировать на устраиваемые оппозицией массовые беспорядки.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.