Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости заявил, что за якобы стихийными студенческими протестами в Сербии стоят определенные силы.
По его словам, на вопрос, стоят ли какие-то силы за студенческими протестами, можно ответить утвердительно, а руководство Сербии располагает соответствующими данными и доказательной базой.
Дипломат напомнил, что протесты начались после обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли люди. Первоначально требования протестующих касались расследования обстоятельств трагедии, но быстро появились признаки организованности.
Боцан-Харченко подчеркнул, что спонтанный характер протестов вызывает сомнения. По его мнению, организаторам нужно организовывать географию выступлений по всей стране, обеспечивать транспорт, питание и финансирование. Студенты самостоятельно не могли поддерживать протесты в течение 10 месяцев, считает он.
Дипломат указал, что по данным из открытых источников, за протестами стоят немецкие и британские фонды, специализирующиеся на поддержке «революционных движений». При этом он отметил, что США при нынешней администрации уменьшили внимание к региону, и сейчас протесты поддерживаются преимущественно европейскими структурами.
