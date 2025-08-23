Путин ответил шуткой на благодарность атомщиков в Сарове

Ранее Владимир Путин выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за организацию адресной помощи семьям участников специальной военной операции. Чиновник уточнил, что в регионе создана система, при которой соцработники посещают квартиры родственников военнослужащих, избавляя близких от необходимости обращаться в ведомства. Кроме того, Никитин рассказал о мерах по реабилитации бойцов спецоперации, а также о реализации программы «Герои Нижегородской области».