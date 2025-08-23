Ричмонд
Трамп пообещал определиться с мерами против России в течение двух недель

Американский лидер допустил возможность переговоров между президентами России и Украины, но выразил сомнения в их результативности.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели примет решение о дальнейшем подходе Вашингтона к украинскому конфликту. Среди возможных мер он назвал масштабные санкции, пошлины или полный отказ от каких-либо действий.

Оценка встречи Путина и Зеленского.

Американский лидер допустил возможность переговоров между президентами России и Украины, но выразил сомнения в их результативности.

По его словам, он готов лично принять участие во встрече, однако считает, что многие наблюдатели не верят в её эффективность. Трамп сравнил возможные переговоры с «смешиванием масла и уксуса», отметив при этом, что, несмотря на напряжённость, лидеры двух стран взаимодействуют лучше, чем ожидалось.

Решение о «виновных» в застое переговоров.

Глава Белого дома добавил, что в течение двух недель намерен определить, какая из сторон несёт ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.

Фотография с Путиным и футбольное приглашение.

Общаясь с журналистами, Трамп продемонстрировал фото с российским президентом, сделанное на саммите в Аляске, и назвал его удачным. Кроме того, он заявил, что может пригласить Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдёт в том числе в США.

Позиция Москвы.

Владимир Путин, комментируя отношения с Вашингтоном, отметил, что при новом президенте США появился «свет в конце тоннеля». Он назвал встречу на Аляске содержательной и откровенной, подчеркнув, что лидерские качества Дональда Трампа могут способствовать восстановлению диалога между странами.

