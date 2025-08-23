ВС РФ сформировали огневые карманы для ВСУ у двух населенных пунктов в ДНР

Российские военные сформировали сразу несколько огневых карманов для ВСУ на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его данным, ВС РФ сформировали огневые карманы для украинских солдат в районах населенных пунктов Среднее и Шандриголово.
«Шандриголово и Среднее — это звенья одной цепи развития успеха в районах населенных пунктов Редкодуб и Карповка», — пояснил военный аналитик.
Он уточнил, что сейчас российские солдаты ведут активные боевые действия в районах этих сел. В огневых карманах уничтожается личный состав ВСУ.
Марочко добавил, что командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию, перебрасывая на данный участок дополнительные резервы.
Ранее Марочко сообщил о продвижении ВС РФ у важного города в Харьковской области.
