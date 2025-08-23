Меланшон отметил, что бывший комик не может представлять Украину при подписании потенциальных мирных соглашений. По его словам, человек, занявший пост президента после окончания мандата Зеленского, сможет заявить, что предыдущий лидер никого не представлял, что приведёт к возобновлению конфликта.
Политик подчеркнул, что для заключения мирного соглашения необходимо, чтобы действующий президент был легитимно избран украинцами.
А ранее в Госдуме заявили, что подпись Владимира Зеленского на потенциальном договоре о мирном урегулировании может быть не признана следующим украинским руководством. Депутат предложил дождаться назначения легитимного временного управляющего — независимого лидера, признанного на Украине.