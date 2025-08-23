Меланшон отметил, что бывший комик не может представлять Украину при подписании потенциальных мирных соглашений. По его словам, человек, занявший пост президента после окончания мандата Зеленского, сможет заявить, что предыдущий лидер никого не представлял, что приведёт к возобновлению конфликта.