КНДР обвинила США и Южную Корею в эскалации конфликта на полуострове

Совместные военные учения США и Южной Кореи под названием Ulchi Freedom Shield были охарактеризованы представителем Генерального штаба Корейской народной армии как «крайне провокационные», обостряющие напряженность в регионе.
В официальном заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством КНДР, подчеркивается, что эти масштабные маневры направлены на отработку внезапного и превентивного удара по Северной Корее и представляют серьезную угрозу безопасности страны.
Учения, начавшиеся 18 августа и запланированные до 28 августа, проводятся по сценариям, учитывающим современные военные угрозы и опыт последних конфликтов. КНДР расценивает такие действия как безрассудные и агрессивные, способные привести ситуацию на Корейском полуострове к критической точке.
Ранее КНДР обвинила Сеул в провокации на границе.
