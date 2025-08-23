КНДР обвинила США и Южную Корею в эскалации конфликта на полуострове

Учения, начавшиеся 18 августа и запланированные до 28 августа, проводятся по сценариям, учитывающим современные военные угрозы и опыт последних конфликтов. КНДР расценивает такие действия как безрассудные и агрессивные, способные привести ситуацию на Корейском полуострове к критической точке.