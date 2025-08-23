Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР обвинила США и Южную Корею в эскалации конфликта на полуострове

Совместные военные учения США и Южной Кореи под названием Ulchi Freedom Shield были охарактеризованы представителем Генерального штаба Корейской народной армии как «крайне провокационные», обостряющие напряженность в регионе.

Совместные военные учения США и Южной Кореи под названием Ulchi Freedom Shield были охарактеризованы представителем Генерального штаба Корейской народной армии как «крайне провокационные», обостряющие напряженность в регионе.

В официальном заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством КНДР, подчеркивается, что эти масштабные маневры направлены на отработку внезапного и превентивного удара по Северной Корее и представляют серьезную угрозу безопасности страны.

Учения, начавшиеся 18 августа и запланированные до 28 августа, проводятся по сценариям, учитывающим современные военные угрозы и опыт последних конфликтов. КНДР расценивает такие действия как безрассудные и агрессивные, способные привести ситуацию на Корейском полуострове к критической точке.

Ранее КНДР обвинила Сеул в провокации на границе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.