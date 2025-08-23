Пхеньян обвинил Сеул в провокации у границы

А ранее телевидение Северной Кореи впервые показало репортаж об участии своих военнослужащих в боевых действиях в Курской области России. Сюжет продолжительностью около 20 минут был показан в рамках мероприятий в память о 101 северокорейском солдате, погибшем во время операции.