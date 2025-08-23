Путин и Трамп по обе стороны океана одновременно рассматривали фотографии ВВП

Владимир Путин в Сарове заявил, что ядерный щит является гарантией суверенитета и развития России. «Под прикрытием этого щита (…) страна существует, живет и смотрит в будущее», — подчеркнул он. Путин напомнил, что создать первую ядерную бомбу СССР помогли американские учёные, которые были «умными людьми», а сейчас Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с США. «С приходом Трампа свет в конце тоннеля все-таки замаячил», — считает Путин.
Некоторые интернет-СМИ отчего-то решили, что визит Владимира Путина в Саров случился неожиданно и как-то связан с недавними заявлениями Дональда Трампа о том, что Украина не имеет шансов выиграть войну, только обороняясь. Типа это такой завуалированный ответ, который ясно даёт понять Вашингтону, какой будет реакция Москвы, если тактика Киева, действительно, изменится.
Версия, конечно, красивая. Но есть одно существенное «но»: на самом деле поездка в Саров (бывший Арзамас-16), посвящённая 80-летию атомной отрасли, готовилась ещё до саммита в Анкоридже и всех последовавших за этим заявлений. А так называемая «неожиданность», как и всегда в подобных случаях, продиктована соображениями безопасности. Напомним, что, начиная с февраля 2022 года, Кремль перестал публиковать анонсы ВСЕХ выездных мероприятий с участием главы государства. Даже о посещении Путиным московского метро общественности сейчас становится известно только по факту.
Впрочем, попытки СМИ выдать желаемое за действительное легко поддаются объяснению. С 15 августа прошла всего неделя, а уже столько воды утекло. Очень много сказал Трамп. Ещё больше — Зеленский. И только Владимир Путин до сих пор никак не комментировал ни перспективы двухстороннего саммита, ни условия возможного мирного соглашения, ни параметры приемлемых для РФ гарантий безопасности Украины. Неудивительно, что многие (и в том числе журналисты кремлёвского пула) надеялись, что президент прервёт молчание в ходе своего визита в Саров (Благо место в определённом смысле, действительно, символическое). Однако визит шёл своим чередом.
К Дому учёных-ядерщиков (где должны бы состояться основные мероприятия) президент прибыл уже затемно. И в первую очередь возложил букет красных роз к памятнику советскому физику-ядерщику Юлию Харитону. Шёл проливной дождь, у президента в руках был огромный чёрный зонт. ВВП постоял несколько секунд в задумчивости, потом кивнул Харитону головой и быстрым шагом вошёл в фойе здания, где его уже заждались атомщики.
Дальше в планах значилась экскурсия по выставке, посвящённой созданию научно-образовательной инфраструктуры в городах особого назначения, и президент ничего не пропустил. Пока он молча рассматривал макеты, по другую сторону океана снова вещал Дональд Трамп. К своим предыдущим высказываниям американский лидер добавил несколько ярких штрихов (но как всегда не слишком понятных), уточнив, что если через две недели на украинском треке не будет позитивных перемен, он примет «важное решение», которое может включать «массивные санкции или массивные тарифы, или и то, и другое или ничего». «Я посмотрю, чья это вина. … Я точно знаю, что делаю», — заверил Трамп.
Он также продемонстрировал свою фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске, и сообщил, что хотел бы пригласить российского президента на чемпионат мира по футболу, который будет проходить в США в 2026 году. Но случится это или нет, «зависит от того, что произойдёт». По словам Трампа, Путин на совместном фото получился «очень хорошо», а он сам — «нормально». Но в целом, изображение «прекрасное», ему лично очень нравится.
Удивительное совпадение: Владимир Путин в это время …. тоже рассматривал собственные фотографии (Правда, без Дональда Трампа). Снимки были сделаны в Снежинске, где 31 марта 2000 года прошло первое совещание по развитию атомной отрасли, а также в Сарове в ходе 6 (!) предыдущих визитов главы государства. На обложку фотоальбома составители из Ростатома вынесли известную цитату президента — «Медведь тайги своей никому не отдаст». Все согласились с тем, что за 11 лет она не только не потеряла актуальности, но и приобрела дополнительный смысл.
Самым вероятным местом, где могли прозвучать долгожданные комментарии, журналисты считали встречу Владимира Путина с сотрудниками атомных предприятий. И чутьё их не подвело. Но лишь отчасти. Президент ни словом не обмолвился о переговорах с Зеленским и перспективах мирного урегулирования. Зато охотно рассказал о переговорах с Трампом и перспективах развития двусторонних отношений. По его словам, на Аляске состоялась «хорошая, содержательная и откровенная встреча», и хочется надеяться, что это «только первые шаги». «С приходом в Белый дом Дональда Трампа, наконец-то “замаячил свет в конце тоннеля”, — сказал президент, отметив, что контакты продолжаются на уровне министерств и компаний.
Россия, продолжил Путин, рассчитывает на полномасштабное восстановление двусторонних отношений, которые уже много лет находятся на низком уровне, «но не от нас это зависит». США связаны обязательствами с партерами по НАТО. «Поэтому именно от руководства США сейчас зависят следующие шаги», — ловким движением перекинул мяч за океан ВВП. Он отметил, что одним из направлений возможного сотрудничества двух стран является арктическая зона и, в частности, Аляска. «Технологиями, которыми мы обладаем, больше не обладает никто», — подчеркнул Путин.
На встрече также обсудили дефицит кадров на атомных стройках, перспективы освоения Севморпути и лидерство Росатома на зарубежных рынках. Тут Путин заявил, что представители западных держав «с нами работали всегда», в том числе над созданием первой российской ядерной бомбы. «И они не были тривиальными шпионами. Они вообще не были шпионами. Они были просто умными людьми, которые понимали: чтобы уберечь человечество от того джина, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс. И они это сделали, помогая нашим учёным», — сказал президент.
Отвечая на один из вопросов, Путин внезапно заговорил о линии боевого соприкосновения. То, что там происходит — это сейчас «самое главное». «Каждый месяц, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооружённой борьбы», — рассказал он, отметив, что разработчикам оружия приходится постоянно совершенствовать технологические решения. В противном случае — или «потери возрастают» или «динамика продвижения падает». По словам президента, в этой связи перед Россией стоят определённые вызовы. «Важно осознать, что мы можем преодолеть все эти вызовы, и мы это сделаем», — подчеркнул Путин.