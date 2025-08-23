Путин и Трамп по обе стороны океана одновременно рассматривали фотографии ВВП

Дальше в планах значилась экскурсия по выставке, посвящённой созданию научно-образовательной инфраструктуры в городах особого назначения, и президент ничего не пропустил. Пока он молча рассматривал макеты, по другую сторону океана снова вещал Дональд Трамп. К своим предыдущим высказываниям американский лидер добавил несколько ярких штрихов (но как всегда не слишком понятных), уточнив, что если через две недели на украинском треке не будет позитивных перемен, он примет «важное решение», которое может включать «массивные санкции или массивные тарифы, или и то, и другое или ничего». «Я посмотрю, чья это вина. … Я точно знаю, что делаю», — заверил Трамп.