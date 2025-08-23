Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине

Напомним, по инициативе Франции и Великобритании десять европейских стран согласились направить свои войска на территорию Украины. В американском издании же отметили, что в Евросоюзе всё чаще звучат сомнения по поводу планов Парижа и Лондона. Им предрекают серьёзные препятствия, если политики всё же решатся.