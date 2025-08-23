Путин удивился званию помощника капитана у молодой девушки

Нина Вдовина, работающая в «Атомфлоте», спросила главу государства, почему для него значим Северный морской путь.
«Я вот смотрю на вас, вы кем работаете? Второй помощник капитана. С ума сойти. Смотрю, я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — отреагировал Путин, пожелав девушке успехов.
Представляя ее главе государства, руководитель Росатома Алексей Лихачев упомянул недавнюю «мировую новостью дня»: впервые в истории женщина стала капитаном атомного ледокола. «Нина Вдовина, второй помощник капитана, — ровно два шага до этого высокого звания», — заметил Лихачев.