Bloomberg рассказал, как США незаметно запустили секретный космолет

Всего у США два экземпляра X-37B. Ни один из них не был утерян во время миссий, о каких-либо неудачах также не сообщалось, уточняет издание. Вместе с тем, отмечают эксперты, государство не предпринимало никаких усилий для строительства большего количества таких аппаратов или создания космического самолета нового поколения. Ситуация не изменилась даже, когда в прошлом году США потратили почти $50 млрд на оборонительные космические программы, пишет Bloomberg.