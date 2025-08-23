Лебедев: в Днепропетровской области нанесен удар по командному пункту ВСУ

В Днепропетровской области под удар попал командный пункт ВСУ в районе поселка Межевая, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Межевая — практически ЛБС, удар по командному пункту — важная точка логистики и укрытия техники», — написал он.
Лебедев сообщил также о взрывах, прогремевших в ночь на субботу в районах Павлограда, где расположены крупный железнодорожный узел и производственные мощности, связанные с выпуском ракет. Информации о последствиях взрывов нет.
Ранее стало известно о ликвидации командования 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в результате бомбового удара по штабу этого подразделения в Харьковской области.