Лебедев: в Днепропетровской области нанесен удар по командному пункту ВСУ

По информации координатора подполья, взрывы прогремели также в районе железнодорожного узла и производственных мощностей, связанных с выпуском ракет.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области под удар попал командный пункт ВСУ в районе поселка Межевая, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Межевая — практически ЛБС, удар по командному пункту — важная точка логистики и укрытия техники», — написал он.

Лебедев сообщил также о взрывах, прогремевших в ночь на субботу в районах Павлограда, где расположены крупный железнодорожный узел и производственные мощности, связанные с выпуском ракет. Информации о последствиях взрывов нет.

Ранее стало известно о ликвидации командования 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в результате бомбового удара по штабу этого подразделения в Харьковской области.