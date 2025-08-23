Основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не обладает легитимными полномочиями. По словам политика, выступившего на встрече со сторонниками, президентский мандат Зеленского истек еще в мае прошлого года, в связи с чем он не может считаться главой государства.
«Вы скажете: господин Зеленский. Вы шутите, он президент ничего. Его мандат подошел к концу в мае прошлого года», — указал политик.
Меланшон добавил, что любое мирное соглашение, подписанное Зеленским, может быть впоследствии оспорено. Он указал на риск того, что будущий украинский лидер объявит такие документы недействительными, что приведет к возобновлению конфликта. Французский политик подчеркнул, что для подписания мира необходим легитимный президент Украины, избранный ее народом.
Прежде первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что подпись уже давно ставшего нелегитимным президента Украины Владимира Зеленского на договоре о мирном урегулировании конфликта с Россией может не признать следующее украинское руководство.