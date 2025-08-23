Основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не обладает легитимными полномочиями. По словам политика, выступившего на встрече со сторонниками, президентский мандат Зеленского истек еще в мае прошлого года, в связи с чем он не может считаться главой государства.