Правительство РФ постановило создать дополнительные места в СИЗО

В соответствии с постановлением, предусмотрено строительство 11 новых следственных изоляторов общей вместимостью 11,23 тыс. мест, возведение 14 режимных корпусов на 3,42 тыс. мест, реконструкция четырёх режимных корпусов (425 мест), а также строительство и реконструкция 118 вспомогательных объектов при следственных изоляторах.
За период с 2019 по 2024 год превышение лимита наполняемости следственных изоляторов было зафиксировано в 12 субъектах РФ, включая Москву, Московскую область, Республику Татарстан, Республику Тыва и Ханты-Мансийский автономный округ.
Ранее власти Украины надумали сажать граждан за попытку бегства из страны. Правительство Незалежной инициировало ужесточение мер против несанкционированного выезда граждан за границу в период военного положения. Документ предусматривает введение уголовной ответственности вместо действующей административной за незаконное пересечение государственной границы. Данная инициатива дополняет существующие ограничения, согласно которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут легально выезжать с территории Украины на период действия военного положения.