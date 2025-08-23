Правительство РФ постановило создать дополнительные места в СИЗО

Ранее власти Украины надумали сажать граждан за попытку бегства из страны. Правительство Незалежной инициировало ужесточение мер против несанкционированного выезда граждан за границу в период военного положения. Документ предусматривает введение уголовной ответственности вместо действующей административной за незаконное пересечение государственной границы. Данная инициатива дополняет существующие ограничения, согласно которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут легально выезжать с территории Украины на период действия военного положения.