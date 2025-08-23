Трамп одобрил передачу Минюстом США документов по делу Эпштейна в Конгресс

Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие пришло к выводу, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. А ранее предприниматель Илон Маск заявил, что демократы и их спонсоры тоже находятся в списке клиентов Эпштейна, когда как в ФБР отредактировали дело и скрыли имя Трампа.