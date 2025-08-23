Экс-премьер Италии Драги: иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги выразил мнение, что иллюзия значимости Евросоюза в мировой геополитике и международной торговле исчезла с приходом к власти в США президента Дональда Трампа, пишет издание Corriere della Sera.
«Европейский союз долгое время считал, что его экономическое влияние, основанное на 450 миллионах потребителей, придает ему вес на мировой арене. Однако этот год стал годом, когда эта иллюзия была разрушена», — заявил Драги.
Экс-премьер Италии отметил, что ключевым моментом, изменившим ситуацию, стал приход к власти Дональда Трампа в США.
«Мы столкнулись с необходимостью смириться с введением пошлин нашим крупнейшим торговым партнером и давним союзником — Соединенными Штатами. Этот же союзник призвал нас увеличить военные расходы — решение, которое, возможно, нам следовало бы принять, но в формах и способах, не всегда отражающих интересы Европы», — добавил он.
Драги также подчеркнул, что Евросоюз играет второстепенную роль в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также в наблюдении за ударами по ядерным объектам Ирана и в обострении ситуации в секторе Газа.
Ранее Евросоюз и США заключили торговое соглашение, в рамках которого к 2028 году Брюссель намерен приобрести у Вашингтона сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на сумму порядка $750 млрд.