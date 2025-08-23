Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский проинформировал о проведении специального заседания Совета Безопасности ООН. Встреча, запланированная на 26 августа, была инициирована по требованию российской стороны и будет посвящена рассмотрению обстоятельств терактов на газотранспортных магистралях «Северный поток».
Поводом для созыва экстренного заседания послужили новые данные, связанные с задержанием подозреваемого в причастности к организации взрывов. Полянский подчеркнул, что российская сторона намерена акцентировать внимание международного сообщества на фактах затягивания официального расследования немецкими властями, а также на отсутствии необходимой транспарентности в его проведении.
«Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа», — написал он в Telegram.
Ранее итальянские правоохранительные органы задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова. Германская генпрокуратура утверждает, что задержанный входил в группу лиц, осуществлявших установку взрывных устройств на газопроводах и координировал операцию. Сам задержанный отказался от добровольной экстрадиции в ФРГ, заявив, что в момент теракта находился на территории Украины.
Газета Wall Street Journal сообщила, что задержанный является бывшим капитаном Вооруженных сил Украины и служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Его бывшие командиры рассказали, что он также входил в элитное подразделение, которое в 2022 году занималось защитой Киева. Он командовал небольшой группой, отвечавшей за противовоздушную оборону.
Беспрецедентные повреждения трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин уже давно назвал виновных в диверсии, по его словам, нужно искать того, кому это было выгодно. Другими словами, за этим стояла администрация бывшего президента США Джо Байдена.