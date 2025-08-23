Беспрецедентные повреждения трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин уже давно назвал виновных в диверсии, по его словам, нужно искать того, кому это было выгодно. Другими словами, за этим стояла администрация бывшего президента США Джо Байдена.