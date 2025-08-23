В США рассказали, как завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине будет решаться на поле боя, где Россия одерживает победу. Такое заявление в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Профессор также заявил, что санкции никак не повлияют на исход украинского конфликта.
Также Миршаймер считает, что победа России не ставится ни под какой вопрос.
«Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна», — добавил американский профессор.
Ранее в Британии заявили о сложном выборе для Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.