Украина призвала Белоруссию не приближаться к границе во время учений с РФ

В документе подчёркивается, что Белоруссия оказывает поддержку специальной военной операции. Украинская сторона предостерегает белорусское руководство от необдуманных шагов и настоятельно рекомендует не подходить к границам и не создавать угрозы для Сил обороны Украины.
Напомним, учения «Запад-2025» пройдут в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Согласно Минобороны Белоруссии, основной темой манёвров станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Общая цель — проверка возможностей двух стран и готовности к отражению потенциальной агрессии.