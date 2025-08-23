В США раскрыли, что думают о завершении СВО

В интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано он подчеркнул, что санкции утратили своё значение, а вопрос победы будет решён исключительно в бою. По его словам, предположение о поражении России звучит абсурдно.
«Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна», — заявил профессор.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп отстранится от переговоров по Украине до встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщает газета The Guardian, американский лидер придерживается мнения, что ключевым следующим шагом к разрешению кризиса должна стать именно прямая беседа Путина и Зеленского.