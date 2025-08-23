Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли, что думают о завершении СВО

Антироссийские ограничения не способны изменить ход конфликта на Украине — исход решается на поле боя, где Россия уверенно побеждает, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Источник: Life.ru

В интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано он подчеркнул, что санкции утратили своё значение, а вопрос победы будет решён исключительно в бою. По его словам, предположение о поражении России звучит абсурдно.

«Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна», — заявил профессор.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отстранится от переговоров по Украине до встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщает газета The Guardian, американский лидер придерживается мнения, что ключевым следующим шагом к разрешению кризиса должна стать именно прямая беседа Путина и Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше