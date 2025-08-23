Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1277-й

09:26 За минувшие сутки город Горловка (ДНР) подвергся семи обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько. Ранен один человек, погибших нет. Повреждения получили 29 жилых домов, восемь социальных объектов, 14 общественных зданий и газопровод.
09:14 Сегодня ночью на Украине разбился истребитель МиГ-29, сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
По данным украинского ведомства, авария произошла при заходе самолета на посадку после выполнения боевого задания. Погиб пилот Сергей Бондарь, 1979 года рождения. Иные подробности не приводятся.
09:03 Украина спешно открывает в странах Африки новые посольства для вербовки местных жителей в ряды ВСУ. Об этом со ссылкой на военного эксперта Александра Иванова сообщает ТАСС.
08:58 Соединенные Штаты, по-видимому, не ожидают, что Украина уступит все территории, которые требует Россия, пишет Bloomberg.
«Белый дом, похоже, больше не ожидает, что Зеленский уступит все территории, которые требует Путин в качестве платы за мир, включая жизненно важные укрепления, удерживаемые украинскими войсками на востоке Донбасса», — говорится в сообщении издания.
По мнению авторов статьи, самой надежной гарантией безопасности для Украины станет собственная военная мощь. При этом США должны продолжать поставлять Киеву современное оружие, а европейские страны — финансировать эти закупки.
08:47 ❗ Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в Волгоградской области при отражении атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, обломки сбитого БПЛА упали в городе Петров Вал вблизи многоэтажного дома. В доме выбиты окна, пострадали двое взрослых и ребенок. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.
08:35 Расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Центр» поразил пункт управления беспилотников ВСУ на окраине Красноармейска (Покровска) в ДНР. Видео: Минобороны РФ.
08:24 Российские военные поразили три пункта временной дислокации украинских военных в ДНР, сообщает РИА Новости. Удары наносились планирующими авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500, а также легкими управляемыми ракетами.
08:17 Украина выводит в тыл с Харьковского направления элитные бригады ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Вероятная причина — необходимость доукомплектования после потерь.
08:11 В Ростовской области при падении обломков сбитых украинских беспилотников возникли несколько пожаров, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Дроны были уничтожены над территориями Чертковского, Шолоховского и Миллеровского районов. Все возгорания потушены. Никто из людей не пострадал.
08:05 ❗ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Четыре из них сбиты над Ростовской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1277-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.