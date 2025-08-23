Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1277-й

08:05 ❗ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Четыре из них сбиты над Ростовской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.