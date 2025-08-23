Стало известно о создании в ВСУ нового подразделения из наёмников

В соцсетях наёмника из Перу Хулио Сезара Сосы Дюрана, ранее заочно приговорённого российским судом к 24 годам колонии за участие во вторжении в Курскую область в составе ВСУ, была обнаружена версия эмблемы с флагами 11 государств Южной Америки и Мексики. На страницах бригады в запрещённых в России социальных сетях опубликовано приглашение присоединиться к подразделению с указанием контактного номера телефона с перуанским кодом.