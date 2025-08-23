Вне мобилизации: Пленный рассказал, почему в Киеве не трогают представителей ЛГБТ*

По его словам, в столице Украины представители этого сообщества чувствуют себя вольготно, не сталкиваясь с принудительным призывом на фронт. Он отметил, что видел, как молодые люди из ЛГБТ*-сообщества открыто проявляют свои отношения, держась за руки, и их образ жизни в Киеве воспринимается как привилегированный. В то же время, как подчеркнул Костышак, многих его знакомых традиционной ориентации насильно забирали на передовую, отправляя на верную гибель.