РИАН: ВСУ убрали элитные бригады из Харьковщины и заменили их теробороной

Ранее в Харьковской области российские военные нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады ВСУ, которая с первых дней спецоперации получала награды от экс-комика Владимира Зеленского. Командование и штурмовые группы скрывались в подвале школы в селе Лесная Стенка. Вечером туда была сброшена авиабомба ФАБ-3000, в результате чего около тридцати украинских военнослужащих погибли на месте, ещё десятки оказались под завалами.