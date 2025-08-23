Ричмонд
МИД Венесуэлы сделал заявление на фоне маневров США в Карибском море

Власти и народ Венесуэлы готовы противостоять любым попыткам агрессии против республики.

Власти и народ Венесуэлы готовы противостоять любым попыткам агрессии против республики. Такое заявление сделал министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль.

«Мы готовы противостоять всем попыткам агрессии — агрессии психологического характера, агрессии в медийном пространстве, любого рода агрессии», — заявил глава МИД Венесуэлы.

Это также стало ответом министра на маневры США в Карибском море. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать все элементы американской силы для борьбы с наркотрафиком, не исключив военной операции в Венесуэле. Такое заявление было сделано на фоне отправки к берегам Венесуэлы трех военных кораблей США.

Министр Хиль подчеркнул, что Штаты оказывают давление на Венесуэлу с первых лет боливарианской революции. Все это в основном носит характер психологической войны против венесуэльского народа, но, несмотря на это, страна движется вперед.

Читайте также: Президент Венесуэлы анонсировал перепись и зачисление в ряды ополчения.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

