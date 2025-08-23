МИД Венесуэлы сделал заявление на фоне маневров США в Карибском море

Власти и народ Венесуэлы готовы противостоять любым попыткам агрессии против республики. Такое заявление сделал министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль.
«Мы готовы противостоять всем попыткам агрессии — агрессии психологического характера, агрессии в медийном пространстве, любого рода агрессии», — заявил глава МИД Венесуэлы.
Это также стало ответом министра на маневры США в Карибском море. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать все элементы американской силы для борьбы с наркотрафиком, не исключив военной операции в Венесуэле. Такое заявление было сделано на фоне отправки к берегам Венесуэлы трех военных кораблей США.
Министр Хиль подчеркнул, что Штаты оказывают давление на Венесуэлу с первых лет боливарианской революции. Все это в основном носит характер психологической войны против венесуэльского народа, но, несмотря на это, страна движется вперед.
