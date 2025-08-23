Мифы о мире: названы шесть якобы законченных Трампом войн

Пожалуй, у каждого американского президента есть какие-то свои конфликты в том или ином регионе. Но Трамп возвёл своё миротворчество на новый уровень: ради получения Нобелевской премии мира, ради того, чтобы обогнать некогда президента США Барака Обаму (он то ли за красивый цвет кожи, то ли за красивые, но пустые речи получил заветную премию), ради, в конце концов, попадания в рай использует все средства ради нанесения мира враждующим странам. И не так важно, эффективно ли это миротворчество или это лишь поверхностное решение глубинной проблемы, корни которой так и останутся глубоко в почве.