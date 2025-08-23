Мифы о мире: названы шесть якобы законченных Трампом войн

Дональд Трамп продолжает строить из себя храброго портняжку, который «семерых одним ударом». Так, президент США, принимая в Белом доме украинского попрошайку Зеленского, заявил, что, мол, он «уладил шесть войн». Американские СМИ даже оказались в смущении, толком не поняв, о чём вообще идёт речь, и подвергнув это утверждение сомнению. Они даже обратились с запросом в Белый дом, чтобы из первых уст ситуация была прояснена. Администрация Трампа и выкатила список из шести «урегулированных» войн, но сомнений оказалось ещё больше. Так что же не так с громкими миротворческими утверждениями американского лидера?
«Хочу попасть в рай».
Президент США Дональд Трамп часто говорит, что с момента вступления в должность в январе ему удалось положить конец многочисленным войнам, и что он заслуживает за то Нобелевской премии мира.
Будучи в Шотландии, глава Белого дома горделиво заявил: «В среднем я развязываю по одной войне в месяц».
Позже он пошёл ещё дальше. Принимая в Овальном кабинете пана Зеленского, Трамп снова упомянул «шесть войн, которые я уладил». На следующий день в интервью программе «Fox and Friends» он и вовсе заявил, что «уладил семь войн», хотя и не уточнил, какую именно из них он незаметно приплюсовал себе в карму.
В том же интервью, объясняя мотивы своего решения играть роль миротворца, он всех поразил ещё больше, сказав, что «действительно хочет попасть на небеса». Правда, он признал, что пока у него на это мало шансов. Но тем не менее.
Тут уже у американских журналистов взыграло, и на пресс-конференции они задали вопрос о загробных планах Трампа пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт.
Вот Левитт и подтвердила, что «президент был настроен серьёзно»: «Думаю, президент хочет попасть в рай, как и все в этой комнате».
К слову, в рай Трамп хотел попасть (если не сказать, планировал) ещё перед первыми для него президентскими выборами в 2016 году. Имелось в виду, что хорошее президентство — «единственный способ попасть на небеса».
Пожалуй, у каждого американского президента есть какие-то свои конфликты в том или ином регионе. Но Трамп возвёл своё миротворчество на новый уровень: ради получения Нобелевской премии мира, ради того, чтобы обогнать некогда президента США Барака Обаму (он то ли за красивый цвет кожи, то ли за красивые, но пустые речи получил заветную премию), ради, в конце концов, попадания в рай использует все средства ради нанесения мира враждующим странам. И не так важно, эффективно ли это миротворчество или это лишь поверхностное решение глубинной проблемы, корни которой так и останутся глубоко в почве.
В некоторых случаях воюющие стороны действительно приписывали Трампу содействие миру или успокоение военных действий. В других же случаях его роль оспаривается или не столь очевидна, или же боевые действия возобновились.
Но разберёмся по порядку, какие же войны Трамп решил, что уладил раз и навсегда.
Армения и Азербайджан.
В августе Трамп пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Белый дом для подписания совместной декларации, призванной приблизить к завершению их затянувшегося конфликта. Мирным соглашением в традиционном понимании этого термина инициированный Трампом процесс не стал. Однако это было первое обязательство по его достижению с момента начала Карабахской проблемы в конце 1980-х годов.
В рамках соглашения Армения заявила, что предоставит Соединённым Штатам право на разработку крупного транзитного коридора через свою территорию — «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания». Этот проект называют переломным экономическим моментом в регионе, который позволит лучше связать Европу с Азербайджаном и Центральной Азией.
Однако же пока неясно, когда и на каких условиях этот маршрут будет открыт. Кроме того, сохраняются серьёзные препятствия на пути к прочному миру.
Азербайджан продолжает требовать от Армении внесения изменений в конституцию, исключив из неё упоминания о Нагорном Карабахе. Это не говоря о некоторых других территориальных спорах между странами.
В настоящее время граница между двумя государствами закрыта, дипломатические отношения остаются прерванными.
И опять же к слову: 21 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна должна быть готова к войне в любое время, подчеркнув, что национальная безопасность основывается на силе государства, его народа и его армии.
По его словам, Азербайджан расширил свой военный потенциал после второй карабахской войны 2020 года, увеличив численность спецназа на тысячи человек и создав новые отряды коммандос.
Он добавил, что арсенал пополнился современными беспилотниками, артиллерийскими системами и полностью модернизированными боевыми самолётами, а также были подписаны контракты на новые истребители.
Кстати, уже и Турция 22 августа начала строительство железнодорожной линии из северо-восточной провинции Карс в Нахичевань, воспользовавшись подписанным при посредничестве США мирным соглашением.
Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда.
В июне высокопоставленные дипломаты Руанды и Демократической Республики Конго собрались всё там же — в Овальном кабинете, — чтобы подписать мирное соглашение, призванное положить конец войне, которая длится уже более трёх десятилетий.
В этом соглашении, справедливости ради стоит напомнить, сыграл Катар. Соглашение должно было проложить путь к достижению полноценного мирного соглашения.
Трамп поспешил назвать договорённости «великим триумфом». Однако переговоры о всеобъемлющем соглашении с тех пор зашли в тупик, и кровопролитные бои между сторонами продолжаются.
18 августа, например, главная повстанческая группировка на востоке Конго, известная как «Движение 23» (M23), поддерживаемая Руандой, пригрозила отказаться от подписанного США соглашения, заявив, что её главный противник — конголезская армия — нарушил его условия.
В одном из недавно опубликованных докладов говорится, что в июле боевики «М23» убили в сельскохозяйственных общинах на востоке Конго не менее 140 человек, преимущественно этнических хуту.
Индия и Пакистан.
Дональд Трамп также приписал себе заслугу в посредничестве по прекращению военной эскалации между двумя ядерными державами, вспыхнувшей после теракта в Кашмире этой весной, в результате которого погибли 26 мирных жителей (преимущественно, граждан Индии).
Индия признала посредническую роль США, но заявила, что, на самом-то деле, вела переговоры о прекращении боевых действий напрямую с Пакистаном. Нью-Дели утверждает, что пакистанские официальные лица обратились к переговорам о прекращении огня под давлением индийских военных нападений. Пакистан же отрицает это и поблагодарил Трампа за помощь в прекращении боевых действий. Всё пакистанское правительство даже решило предложить кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира.
Разные точки зрения способствовали ухудшению отношений между Вашингтоном и Нью-Дели, что также играет свою роль в торговой войне Трампа.
Пакистан, заявивший о намерении выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира за его посредничество, сталкивается с пошлинами США в размере 19%. Индия же, в свою очередь, сталкивается с 50-процентным тарифом.
Иран и Израиль.
После 12 дней июньских ударов, включая атаки США на иранские ядерные объекты, Дональд Трамп внезапно объявил о достижении соглашения о прекращении огня.
Он заявил, что США выступили посредником в этом соглашении, и заявил, что Израиль развернул свои военные самолёты по его указанию.
«Для меня было большой честью уничтожить все ядерные объекты и возможности, а затем ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ!» — традиционно эмоционально написал он в Truth Social.
Хотя ни одна из сторон не оспаривала роль США в перемирии, его долговечность остаётся под вопросом. Переговоры между Ираном и США о будущем ядерной программы Тегерана, которую Израиль считает «экзистенциальной угрозой», были прерваны.
Хотя американская разведка оценивает, что бомбардировки США нанесли серьёзный ущерб самому передовому объекту Ирана по обогащению урана, некоторые эксперты полагают, что Тегеран в конечном итоге может возобновить обогащение урана, необходимого для создания ядерного оружия, на других объектах.
Камбоджа и Таиланд.
Этим летом два соседа из Юго-Восточной Азии вступили в пограничные бои, в результате которых погибло по меньшей мере 42 человека и более 300 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, оказавшиеся на линии огня. Это один из самых кровавых конфликтов между странами за последние десятилетия.
В самый жаркий момент столкновений Трамп и его администрация обсуждали торговые соглашения с целым рядом стран, и глава Белого дома заявил, что сообщил лидерам Таиланда и Камбоджи, что прекратит торговые переговоры, если они не согласятся на прекращение огня.
Два дня спустя официальные лица встретились в Малайзии для переговоров, организованных малайзийскими и американскими представителями, и достигли соглашения о прекращении боевых действий.
«Надеюсь, они будут ладить ещё долгие годы», — заявил после этого Трамп. Однако не так всё просто. Критики подхода Трампа к урегулированию напряжённостей утверждают, что его вмешательство не решило коренных проблем конфликта, хотя боевые действия действительно прекратились.
В пятницу, 22 августа, появилась информация о том, что тайская партия «Бумяжтай» призвала все политические силы поддержать отмену «Меморандумов о взаимопонимании» от 2000 и 2001 годов между Таиландом и Камбоджей, касающихся земельной и морской границ.
По данным тайских официальных лиц, с момента обострения конфликтов на границе камбоджийская сторона якобы нарушила условия этих соглашений более 600 раз.
Меморандум 2000 года определяет принципы демаркации сухопутной границы, в то время как соглашение 2001 года затрагивает морскую границу в районе, предположительно богатом залежами природного газа.
Несмотря на утверждения сторонников соглашений об их необходимости для поддержания дипломатических каналов, критики настаивают на том, что эти документы подрывают суверенитет Таиланда и приводят к территориальным посягательствам.
Альтернативная же точка зрения заключается в том, что даже без наличия этих соглашений двусторонние переговоры с Камбоджей могут быть продолжены в конструктивном ключе.
Египет и Эфиопия.
Это, наверное, один из не слишком нашумевших в СМИ конфликтов. Всё дело в том, что эти страны столкнулись не столько с военным конфликтом, а с дипломатическим спором из-за крупнейшей в Африке гидроэлектростанции.
Тем не менее, существовали опасения (да и существуют сейчас), что он может перерасти в полномасштабные военные действия. В 2020 году Трамп даже заявлял, что Египет якобы угрожал «взорвать» плотину.
Дипломатия Трампа мало способствовала разрешению спора. Эфиопия недавно объявила о завершении строительства плотины, официальное открытие которой запланировано на следующий месяц. Египет и Судан продолжают выступать против проекта, опасаясь, что он ограничит приток воды из Нила в их страны.