Бомбы и БПЛА разнесли пункт постоянной дислокации бригады ВСУ у Краматорска

В ночь на субботу под Краматорском комбинированным ударом уничтожен пункт постоянной дислокации 156-й отдельной мехбригады ВСУ, сообщает Telegram-канал Condottiero.
«Ночью был нанесен комбинированный удар КАБами и “Геранями”, более 40 штук. ППД 156 ОМБР ВСУ уничтожен полностью», — говорится в публикации.
Согласно сведениям источников Telegram-канала «Изнанка», в минувшую пятницу были нанесены удары по району сосредоточения двух батальонных тактических групп 156-й бригады, а также командному пункту и складам этого подразделения в окрестностях поселка Шабельковка, расположенного в нескольких километрах от Краматорска.
Сообщается о повреждении в результате ударов четырех установок РСЗО, трех танков, до семи БРДМ и до 22 БМП. Также поражены командный пункт, укрытия и склад с боеприпасами противника.
Ранее стало известно о нанесении удара по командному пункту ВСУ в Днепропетровской области.