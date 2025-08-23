Ричмонд
Бомбы и БПЛА разнесли пункт постоянной дислокации бригады ВСУ у Краматорска

По информации источников, по расположению боевиков противника нанесено более 40 ударов.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу под Краматорском комбинированным ударом уничтожен пункт постоянной дислокации 156-й отдельной мехбригады ВСУ, сообщает Telegram-канал Condottiero.

«Ночью был нанесен комбинированный удар КАБами и “Геранями”, более 40 штук. ППД 156 ОМБР ВСУ уничтожен полностью», — говорится в публикации.

Согласно сведениям источников Telegram-канала «Изнанка», в минувшую пятницу были нанесены удары по району сосредоточения двух батальонных тактических групп 156-й бригады, а также командному пункту и складам этого подразделения в окрестностях поселка Шабельковка, расположенного в нескольких километрах от Краматорска.

Сообщается о повреждении в результате ударов четырех установок РСЗО, трех танков, до семи БРДМ и до 22 БМП. Также поражены командный пункт, укрытия и склад с боеприпасами противника.

Ранее стало известно о нанесении удара по командному пункту ВСУ в Днепропетровской области.

