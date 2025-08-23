Ричмонд
Брюссель оказался на обочине: европейский политик раскрыл правду о реальном месте ЕС на мировой арене

Экс-глава ЕЦБ Драги признал, что геополитический вес Евросоюза был лишь иллюзией.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Европейского центрального банка и экс-премьер Италии Марио Драги раскрыл правду о реальном месте ЕС на мировой арене, заявив об утрате последним геополитического веса. Выступая на форуме в Римини, он констатировал, что иллюзия о значительной роли Европейского союза в мировой политике окончательно рассеялась.

«На протяжении многих лет в ЕС полагали, что экономическое измерение — 450 млн потребителей — несет с собой вес в геополитике и международных торговых отношениях», — отметил он.

Однако текущий год показал ошибочность этого представления. По его словам, Европа была вынуждена уступить введению пошлин со стороны США, своего крупнейшего торгового партнера и союзника. Тот же союзник подтолкнул ЕС к увеличению военных расходов в форме, не отвечающей европейским интересам.

Экс-премьер также указал, что несмотря на крупнейший финансовый вклад в помощь Украине, роль Европы в мирном процессе остается минимальной. ЕС оставался наблюдателем при бомбардировке ядерных объектов в Иране и разрушениях в секторе Газа.

«Череда этих событий очевидно показала, что экономический фактор не несет какого-либо геополитического веса», — заключил Драги.

Ранее профессор конституционного права в Институте Сан Доменико Даниэле Трабукко указал, что увеличение вооружений и противостояние с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Евросоюза.

