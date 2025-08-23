Брюссель оказался на обочине: европейский политик раскрыл правду о реальном месте ЕС на мировой арене

Однако текущий год показал ошибочность этого представления. По его словам, Европа была вынуждена уступить введению пошлин со стороны США, своего крупнейшего торгового партнера и союзника. Тот же союзник подтолкнул ЕС к увеличению военных расходов в форме, не отвечающей европейским интересам.